Edgar Savisaar oma "normaalsest elust": jalg alt ära, diabeet ja infarkt

Savisaar ise on viidanud, et tema seisund on pehmelt öeldes halb. Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus aga märkis kuu hakul ERRile, et tema teada Edgar Savisaar elab ja tegutseb päris normaalselt. "See "päris normaalselt" võrdub minu jaoks sellega, et teatavatel tingimustel on võimalik kohtupidamist jätkata ja need teatavad tingimused tulebki meil üheskoos kokku leppida."

Savisaar kostis vastuseks oma Facebooki lehel: "See "päris normaalne elu" tähendab tema jaoks inimest, kellel on jälg alt ära, diabeet, infarkt, insult, fantoomvalud, isheemiatõbi. Millal see elu Evestusele ebanormaalseks muutub? Kas pean selle jaoks veel 40 päeva ilma teadvuseta komas lebama? Või ka teise jala kaotama?"

Savisaar lisas, oli oktoobris jälle pikalt haiglaravil ilma mingi kohtuistungita. "Möödunud nädalavahetuse ühel ööl käis mul kiirabi, kuna vererõhk liiga ägedalt kõikus. Minu jaoks on see tõesti saamas normaalsuseks, kuid loodan siiski, et mitte teiste, isegi mitte Evestuse jaoks," märkis Savisaar siis.