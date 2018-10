Edgar Savisaar oma kohtuteest: see on poliitiline protsess

Muuhulgas rääkis Savisaar oma kohtuteest, kui arutles, et tema ümber toimuv on poliitiline protsess ning just seetõttu ta ei tahtnud kokkuleppemenetlusele minna.

Intervjuus viskas Savisaar veel kinda Isamaale, küsides, et kuidas saab olla ühe valitsuserakonna populaarsus rekordmadal, samal ajal kui riigis on erakonna esindajad tähtsatel positsioonidel.

Endine Keskerakonna esimees väitis veel, et Reformierakonnaga koos tasuks valitsuse sõlmimist arutada, sest varasemad katsed on olnud edukad. Savisaar puikles kõrvale ka vastustest, kas teda võiks näha poliitikasse naasmas.

Loe refereeritud intervjuud ERR-ist.