Edgar Savisaar: mulle pole keegi esinumbri kohta pakkunud

Edgar Savisaar on saanud tagasi juurdepääsu sotsiaalmeediale, ning seda kohe ka kasutanud. Tallinna linnapea ja Keskerakonna endine liider teatab, et erinevalt meedias kajastatust pole Keskerakond talle mingit esinumbri kohta pakkunud.

Avaldame postituse täismahus ja originaalkujul:

Edgar Savisaar: "Mõned keskerakondlased (Mihhail Kõlvart ja Jüri Ratas) on viimasel ajal väitnud, nagu oleks mulle erakonnast pakutud Tallinna kohalike valimiste üldnimekirja esinumbrit ja nüüd oodatavat minu vastust. Tegelikult pole keegi mulle midagi sellist pakkunud ja üldse oleks selline pakkumine mõnevõrra mõnitamise moodi nagu mõned minu sõbrad on kirjutanud. Kohalikel valimistel üldnimekirja poolt ei saa hääletada. Saab hääletada piirkonna (linnaosa) nimekirja poolt. Tallinnas on teatavasti kaheksa piirkonda. Mis puutub üldnimekirja, siis selle järgi võidakse ilma mingi hääletamiseta jaotada kompensatsioonimandaate, kui neid üldse tuleb.

Tahan parandada neid, kes sellise jutuga soovivad inimesi eksitada ja minu toetajate hääli püüda.!

Nn kolme õe ja Keskerakonna läbirääkimiste käigus sündinud otsus pakkuda Edgar Savisaarele kohalikel valimistel esinumbri kohta Tallinna üldnimekirjas peaks järgmise sammuni - ametliku ettepanekuni - jõudma 31. juulil, kinnitas Yana Toom.

"31. juulil tuleb kokku Keskerakonna Tallinna nõukogu, kes seda asja ametlikult kinnitab ja peale seda kohe tehakse ametlik ettepanek Edgarile. Tallinna nimekirjaga tegeleb Tallinna nõukogu," selgitas Toom.