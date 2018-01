Edgar Savisaar: mul oli kuus ravimatut haigust, siis nüüd on lisandunud veel seitsmeski – ajuinfarkt, mis istub aju vasakus pooles

Keskerakonna eelmine esimees Edgar Savisaar andis Jõgeva haiglas ravil olles Vooremaale intervjuu, milles rääkis nii oma tervisehädadest kui poliitikast.

"Kui doktor Jaan Eha ütles kunagi, et mul on kuus ravimatut haigust, siis nüüd on lisandunud veel seitsmeski – ajuinfarkt, mis istub aju vasakus pooles. Süda on niigi nõrk, rääkimata jalast," rääkis Savisaar.

Ta kritiseeris ka Keskerakonna hakkamasaamist valitsuses. "Minu jaoks ei ole Keskerakond praegu võimul. Võimul on hoopis IRL, ja nad teevad seda hästi. Vaatamata keerulistele aegadele, mis neid enne kohalikke valimisi saatsid," ütles Savisaar.

Aprillis avaldas Savisaar südamearst Jaan Eha hinnangu ta tervisele. Selgus, et Savisaarel on diagnoositud mitu haigust, millest tervistumine ei ole tänase arstiteaduse taseme juures võimalik: veresoonte aterosklerootiline kahjustus, südame isheemiatõbi, läbipõetud südamelihase infarkt, südamepuudulikkus, raske kõrgvererõhktõbi, diabeet, amputeeritud alajäse.