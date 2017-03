Edgar Savisaar: ma pole voodihaige, kuigi põhiline osa päevast möödubki voodis

Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar jagas sotsiaalmeedias pilte sellest, kuidas ta sugulaste haudadel käis. Savisaar lisas, et ta ei ole voodihaige, kuigi põhiline osa päevast möödubki voodis.

"Käisin koos mõne sõbraga Võnnu kalmistul. Seal puhkavad minu vanaema - vanaisa, isa - ema, õde - vend. Koristasime hauaplatsi, viisin neile valged krüsanteemid ja panin küünlad põlema. Mälestasime minu lähedasi," ütles Savisaar oma postituses.

Foto: Edgar Savisaar / Facebook

Savisaar rääkis ka, et tal on Tartumaal Rõngu kandis mitmeid sugulasi ja tuttavaid ja kuna seal toimus ka Keskerakonna Tartumaa piirkonna konverents, siis käis ta ka sealt läbi. "Hea meel oli kohtumisest Rõngu rahvaga," rääkis Savisaar.

Savisaare sõnul kohtas ta üritusel ka ajakirjanikke ja et üks neist tahtnud lugu tervisest pakatavast Savisaarest. "Võib-olla oli talle pettumuseks, et mul on ainult protees all ja ma rääkisingi tervisest. Muidugi ei ole ma voodihaige, kuigi mis seal salata, põhiline osa päevast möödubki voodis," nentis Savisaar.

"Tänan Oudekki Loonet ja Heimar Lenki, kes meie kohtumisest kujukalt kirjutasid, Peeter Ernitsat muidugi ka! Peaasi, et sai surnuaial ära käidud! Nagu igal kevadel!"