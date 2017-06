Edgar Savisaar läks altkäemaksu võtmise süüdistusega kohtu alla | Esimene istungipäev kestis 42 minutit

Täna kell 10 algas Tallinnas Harju maakohtu Liivalaia kohtumajas Eesti kohtuajaloo ilmselt kõige suuremat tähelepanu pälvinud protsess, kus kauaaegset Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Peale tema on samas kriminaalasjas süüdistuse saanud ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ning ekspoliitikud Villu Reiljan ja Priit Kutser. Samuti on süüdistus esitatud Keskerakonnale.

Üks kolmest kohtumajja saabunud Savisaare tulihingelisest toetajast, teda roosa roosikimbuga tervitanud Ljudmilla Lasnamäelt on Ljudmilla Andronova. Tuttav nägu eri meeleavaldustelt, venemeelse Öise vahtkonna aktivist.

Vahur Koorits: Istung läbi, Savisaar lahkub.

Anna Põld: Istung kestis täpselt 42 minutit.

Anna Põld: Praegu helistab kohtunik terviseekspertiisi komisjoni juhile Marika Välile: kujutage ette hetke, kui teie telefon heliseb ning teiselpool toru on räägib inimene, kellele elab kaasa kogu saalitäis. "Kuna praegu on rahvas koos, on mul võimalik seda neile öelda, ei pea hakkama pärast uuesti helistama, sellepärast ma helistasin saalist," põhjendas kohtunik Välile. Läbirääkimised käivad, proovitakse leida aega, mil ekspert saaks tulla kohtusse ekspertiisitulemusi selgitama, nagu soovis Savisaare kaitsja Oliver Nääs. "Aga ülehomme siis või homme?" uurib kohtunik. Räägitud: homme kell 10 on Marika Väli kohtusaalis. "Sellisel juhul kohtume homme kell 10". Ja kohtupäev on läbi!

Anna Põld: Savisaare protsessi avaistungist on möödas pool tundi. Meenutame korraks seda, mis toimus, kui Savisaar kohtumajja jõudma hakkas. Sellist vaadet sai näha garderoobist istudes: akna taga jooksevad kaameramehed ja reporterid Savisaare poole ja seejärel tema kannul, kohtusaali ees ootavad pisut rahulikumat tempot harrastavad ajakirjanikud

Anna Põld: Savisaare kaitsja Nääs esitas ka teise taotluse: mõistliku menetlusaja möödumise tõttu menetlusaja lõpetamine. Seda siis rahapesu kahtlustuse episoodis. Sama taotluse esitas ka Kofkini kaitsja Aivar Pilv. "Rahapesusüüdistus ei oma mingit tähtsust ei Kofkini ega tema kaitsja suhtes," vastas Evestus.

Anna Põld: Oliver Nääs esitleb kaks taotlust enne sisulist arutelu: esmalt tuleb taotlus terviseakti koostanud ekspertide selgituste kuulamiseks. "Kõik kriteeriumid, millele on aktis tuginetud, on sisuta: millal ja milliseid ravimeid peaks Savisaar võtma? Milline on säästlik eluviis, mida peab Savisaar rakendama?" küsib Nääs. Nääs rõhutab, et säästlik eluviis tähendab rohkelt und, vähe stressi ja puhkust. "Meil on planeeritud 100 istungit, 6 tundi, Savisaar tuleb istungile lääne-Virumaalt, mis pikendab kohtupäeva." Mida tähendab, et Edgar Savisaare ülekuulamine "lühikesel ajaperioodil" tähendab? Nääs leiab, et ekspertide ülekuulamine võtaks vähe aega, aga annaks pisut infot. "Peaksime enda poolt tegema kõik, et ennetada riske." Prokurör Steven-Hristo Evestus: kaitsja taotlus on põhjendatud. Olen nõus, et isik, kes võiks selgitada, on komisjoni esimees Marika Väli.

Anna Põld: Muide: kõik süüdistatavad peale Edgar Savisaare istuvad kohtusaalis esipingis. Edgar Savisaar istub aga kaitsja Oliver Nääsi kõrval, näoga esipingipoiste ja ajakirjanike/kuulajate poole. Savisaare olek tundub pisut peremehelik ja uje. Nüüd on ka Savisaar andnud allkirja lubadusega rääkida kohtus tõtt, tõtt ja ainult tõtt. Savisaar kinnitab, et on kätte saanud süüdistusakti, nii teevad ka teised süüdistatavad.

Anna Põld: Et kinnitada tõerääkimise kohtustust, annavad süüdistatavad allkirja. Enn Eesmaa põrnitseb allkirjalehte, raputab pisut ootusärevalt, rahutult pastakat. Allkirjastamiseks istub ta pingile ja jätkab tegutsemist talle omase rahuliku viisiga.

Vahur Koorits: Kell on 10 läbi, kohus alustas tööd, Delfis jätkub otsestuudio.

Anna Põld: Protsessi kohtunik toonitas, et saalis on liiga palju internetikasutajaid.

Anna Põld: Savisaar ilmnud, Kofkin ilmunud, Vello Kunman ilmunud, Hillar Teder, Kalev Kallo, MTÜ Keskerakond, Tuulberg ja Kutser - olemas. Muide, kellel jäi arusaamatuks, mida tegi siin Enn Eesmaa, siis tema MTÜ Keskerakonna esindaja.

Anna Põld: Kohtunik loeb ette süüdistused.

Vahur Koorits: Selle maailma suurte ja vägevate kõrval on kohtu all ka endine Põhja-Tallinna aselinnaosavanem Priit Kutser.

Anna Põld: Nagu näha, on Savisaar Ljudmilla lilled kätte saanud.

Vahur Koorits: Savisaar surub kätt Alexander Kofkinil.

Vahur Koorits: Savisaar oma advokaat Oliver Nääsiga.

Vahur Koorits: Saali jõudis ka Savisaar.

Vahur Koorits: Alexander Kofkin istub juba saalis.

Vahur Koorits: Hillar Teder ütles saabudes, et tema süüdi ei ole.

Vahur Koorits: Savisaar ei öelnud kohtusse minnes midagi.

Vahur Koorits: Savisaar saabus.

Anna Põld: Ljudmilla Lasnamäelt tõi Savisaarele sületäie roosasid roose. Tulihingeline fänn ajas vähese toetajate arvu kehva ilma ja tööpäeva süüks.

Vahur Koorits: Ka Savisaar on kohe saabumas.

Vahur Koorits: Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Vahur Koorits: Savisaare üleskutsele teda toetama tulla vastas ka kunstin Neeme Lall, kelle sõnul on tänane kohtuprotsess tükk Eesti ajalugu.

Vahur Koorits: Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus lootis, et istung algab, kommentaare lubas ta peale istungit.

Anna Põld: Kofkin enne istungit kommentaare ei jaga, kuid välistas kokkuleppele minemise võimaluse.

Vahur Koorits: Saabuvalt Villu Reiljanilt küsiti, kas tal on natuke häbi ka. Reiljani jaoks on see juba kolmas korruptsiooniprotsess, milles ta osaleb. Eelmised kaks lõppesid süüdimõistmisega.

Anna Põld: Kohtusaalis on vaikus enne tormi.

Vahur Koorits: Kohtusse saabus ka inimene, kes paistab olevat endine keskerakondlane Lauri Laasi, kes pidi poliitikast loobuma süüdimõistva kohtuotsuse tõttu.

Vahur Koorits: Saabub Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs, kes pikemaid kommentaare anda ei soovinud.

Vahur Koorits: Saabus süüdistatav Kalev Kallo, kes pikemaid kommentaare andmata läks kohtumajja sisse.

Vahur Koorits: Kohtumaja ees on näha ka Keskerakonna poliitik Enn Eesmaad.

Vahur Koorits: Ajakirjanikud ootavad Liivalaia kohtumaja ees. Tänase päeva peakangelased pole veel saabunud.

Tarmo Paju: Erik Moora: "See istung on erakordselt ebamugav just Keskerakonnale. Keskerakond Jüri Ratase juhtimisel ei ole ju distantseerinud end Edgar Savisaarest kordagi. Vastupidi, kuni kohalike valimisteni üritatakse teda hoida nii lähedal kui võimalik. Me kõik saame aru, miks seda tehakse."

Tarmo Paju: Holger Roonemaa ja Erik Moora hinnangul on võimatu ennustada, mida esimene istung toob. Variante on palju. Küsimus number üks: kuna osalisi istungil on palju, võib kellegi puudumine istungi päris lühikeseks jätta. Küsimus number kaks on kindlasti see, kas keegi püüab protsessi venitada või kulgeb kõik plaanipäraselt ja jõutakse täna isegi süüdistuse ettelugemiseni. Ning küsimus number kolm, kas Edgar Savisaare tervis ka tegelikult kannatab kohtupidamist?

Karoliina Vasli: Meenutagem ka, kuidas Savisaar end alguses kaitsta üritas. Puhas kui prillikivi - sellest on saanud juba kultusväljend. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/edgar-savisaar-kohtus-poska-majas-ajakirjanikega-mind-runnatakse-sest-olen-kahe-jalaga-tagasi-poliitikas-olen-puhas-nagu-prillikivi?id=72521413

Tarmo Paju: Delfi TV stuudios alustasid Tuuli Jõesaar, Holger Roonemaa ja Erik Moora, kes kommenteerivad esimese suuristungi eelseid ootusi. Alates kella 9.30-st siirdub ülekanne juba otsepildis kohtumaja juurde ja ka sisse.

Karoliina Vasli: Võimatu on ennustada, mis täpselt hakkab juhtuma ja millised küsimused ja vaidlused võivad tekkida. Ent Eesti Päevaleht juhib tähelepanu kolmele asjaolule. http://epl.delfi.ee/news/eesti/tana-algab-savisaare-protsess-mis-voib-avaistungil-juhtuda?id=78520021

Anna Põld: Tänase päeva küsimused: kas tänane päev on Edgar Savisaare show? Kas kasutatakse venitamistaktikat või kiirendatakse protsessi? Kas süüdistatavate arv jääb samaks? Tuleb põnev päev!

Vahur Koorits: Täna on Edgar Savisaare elus järjekordne oluline päev. Ta läheb kohtu alla, süüdistatuna altkäemaksu võtmises.