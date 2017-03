Edgar Savisaar kandideerib kohalikel valimistel Lasnamäel

Keskerakonna endine juht Edgar Savisaar kandideerib kohalikel valimistel Tallinnas Lasnamäe piirkonnas.

"Minu teada ta piirkonnas on seda soovi avaldanud ja piirkonna juht on seda kinnitanud," kinnitas ERR-i raadiouudistele Edgar Savisaare poeg, riigikogu keskfraktsiooni liige Erki Savisaar, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Seda, millisel kohal Edgar Savisaar Lasnamäel kandideerida sooviks, ei ole Erki Savisaare sõnul arutatud. "See on piirkonna otsustada ja ma arvan, et nad teevad hea valiku," lausus ta.

Küsimusele, kui hea mõte on kandideerida Edgar Savisaarel, kui samal ajal käib tema kohtuprotsess, ei osanud Erki Savisaar hinnangut anda. "Aga see, kui ta on meie nimekirjas, on loomulikult oluline. Küsimus on nüüd, kui aktiivset kampaaniat ta sealjuures teeb ja kas selleks on põhjust. Aga nimekirjas oleks on kindlasti hea valik," rääkis Savisaar.

ERR küsis Erki Savisaarelt ka Edgar Savisaare tervisliku seisundi kohta ja kas see lubab tal osaleda aktiivselt valimiskampaanias. "Valimised on veel kaugel, täna on seda vara ennustada," vastas Erki Savisaar.