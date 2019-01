Edgar Savisaar: arvan, et minu vaim hõljub jätkuvalt Keskerakonna kohal! Teiste parteide liitumisettepanekuid ma vastu ei võta

Savisaar pajatas, et reisi eesmärk oli muu hulgas kohtuda piirilinna ajakirjanikega. "Ning tahtsin näha, kuidas talv Narvas välja näeb. Ajakirjaniku viite peale, et paljud Narva tuntud keskerakondlased on parteist lahkunud, ütles Savisaar, et tema vaatab kõike kõrvalt ega sekku. "Me räägime sellest pärast kolmandat märtsi," sõnas ta oma hinnangu kohta kodupartei tegemistele.

Kas ei tee haiget, kui Keskerakond võidab riigikogu valimised teie osaluseta? "See oleks suurepärane. Olen kindel, et ka minu vari on veel Keskerakonna kohal." Savisaar on endiselt erakonna liige, ent aktiivses tegevuses ei löö kaasa enam ammu.

Kas mõned teised erakonnad on teid oma ridadesse kutsunud? "Igasugu ettepanekuid tehakse pea iga päev, aga enamasti pole need poliitikaga seotud. Ma ei võta teiste parteide pakkumisi vastu."

Savisaar on uhke selle üle, kuidas Yana Toomil poliitikas läinud. Just Savisaar oli see, kes ta üleüldse poliitmaastikule tõi. Savisaar viitab, et Toom peab otsustama, mis rada poliitikas edasi liikuda, ent, kuidas on Savisaare endaga. Kas proovite europarlamenti kandideerida? "Ma ei proovi kunagi," on Savisaar konkreetne. Kas olete otsustanud, kas kandideerida? "See pole küsimus, mida praegu tõstatada. On veel palju aega."