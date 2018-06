Edaspidi tohib Tammsaare teel päevasel ajal sõita kuni 50 km/h! Varasemalt oli lubatud kuni 70 km/h

Antud piirkond on liiklusohutuse tagamiseks ka liikluspolitsei kõrgendatud tähelepanu all.

Tulenevalt sagenenud liiklusõnnetustest ja vajadusest suurendada liiklusohutust muudetakse Tammsaare-Järvevana teel alates 8. juunist kiirusrežiime, teatas Raepress.

Reedest on Tammsaare teel, lõigus Rahumäe tee/ Tondi tn ristmikust kuni Pärnu mnt peale- ja mahasõidu rampideni, päevasel ajal kell 7 kuni 19 maksimaalseks lubatud sõidukiiruseks 50 km/h, ehk tavapärane asulas lubatud sõidukiirus.

Õhtusel ja öisel ajal kell 19 kuni 7 on nimetatud lõigus suurendatud asula sõidukiirus 70 km/h-ni.

Tegemist on esialgu ajutise muudatusega ning liiklusohutuse olukorda monitooritakse. Tallinna transpordiamet palub järgida liiklusmärkide nõudeid ning arvestada, et antud piirkond on liiklusohutuse tagamiseks ka liikluspolitsei kõrgendatud tähelepanu all.