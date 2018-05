Ebavõrdsus Linnahalli AS-is: Kaia Jäppinen teenis kolleegiga võrreldes hiigelpalka

Ligikaudu aasta olid Tallinna Linnahalli AS-i juhatuses nii Kaia Jäppinen kui ka Tõnu Prööm, ent nende palkade vahe samal ametipostil oli pea kahekordne.

Tallinna Linnahalli AS-i pikaaegse direktori ja juhatuse liikme Tõnu Pröömi lepingut enam tänavu jaanuarist ei pikendatud. Prööm sõnas, et ta lihtsalt ei soovinud enam juhatuse liikmena jätkata. „Olen nüüd linnahalli haldusdirektor ja sellega väga rahul,” märkis Prööm.

Möödunud aasta mais nimetati Tallinna Linnahalli AS-i juhatuse liikmeks keskerakondlane ja endine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppinen. Kui Prööm ametist loobus jäi Jäppinen ainsana juhatusse.

Kui Pröömi kuupalk linnahalli juhina oli 1800 eurot kuus, siis Jäppineni palk on 3500 eurot. Jäppinen märkis, et tema palka küll tõsteti aprillikuus 500 euro võrra, aga see ei tulene tõigast, et Jäppinen on nüüd ainuke juhatuse liige. „Ka varem olid meil Pröömiga võrdsed õigused ja kohustused. Me ei ole kunagi juhatuses kasutanud väljendit „juhatuse esimees”,” sõnas ta.

„Palk on alati tööandja ja töötaja omavaheline kokkulepe,” vastas Jäppinen küsimusele, miks saab tema pea kaks korda rohkem palka kui Prööm.