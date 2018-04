Ebavajalik bürokraatia: Politsei ei tahaks üldse liiklusrikkujate protokollidesse nende ametit märkida

"PPA on teinud korduvalt ettepanekuid väärteomenetluse seadustiku muutmiseks, et töökoha infoväli protokollilt eemaldataks, sest selline infoväli on ajale jalgu jäänud ning lisaks tähendab politseinikele protokolli vormistamisel täiendavat ajakulu. Muudatusettepanekuga pole seni arvestatud," nentis Pähkel.

"Kui aegu tagasi võisid töökoha andmed vajalikud olla näiteks trahve sisse nõudnud kohtutäituritele, siis täna töötatakse riigis elektroonilise teabega ning sisuline vajadus menetlusaluse töökoha andmete kogumiseks protokollile puudub. Küll nõuab seda jätkuvalt kehtiv seadus," lisas Pähkel.