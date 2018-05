DROONIVIDEO | Tammsaare park saab varsti valmis! Vaata, kui kaugele ehitus praeguseks jõudnud on

Valgustus on pargis lahendatud nii, et ei tekiks valgusreostust, valgustatud on funktsioonidest lähtuvalt peamised käiguteed, istekohad, varjualused. Lisaks on ette nähtud kohtvalgustid tähtsamate puude eraldi välja valgustamiseks.

Ehitus algas mullu 12. juunil, kokku läheb see maksma 6,3 miljonit eurot.