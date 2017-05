DROONIFOTOD: Kopli liinidel on lammutustööd täies hoos, kaunis mereäärne ala ootab uuestisündi

Põhja-Tallinnas kaunis mereäärses piirkonnas asuvate Kopli liinide renoveerimist on oodatud juba mõnda aega. Paar aastata tagasi saadi müügiga lõpuks ühele poole ning nüüd näib, et et lõpuks võib paik teise ilme saada. Lammutustööd on igatahes täies hoos.

Fund Ehituse ostetud Kopli liinide kinnistu lagunenud hooneid lammutatakse ja tehakse sel teel ruumi uueks mastaapseks kinnisvaraarenduseks. Jaanuaris kirjutas Delfi, et Aspen Grupp peaks lammutustöödega valmis saama tänavu aasta aprillis, kuid hetkel lammutustööd veel käivad. Kopli liinid müüdi pärast mitut ebaõnnestunud katset maha 2015. aasta augustis, kui Tallinna linnavalitsus kinnitas Kopli liinide maa-ala müügi kombineeritud pakkumise tulemused. Liinid sai endale OÜ Fund Ehitus, hinnaks oli 1,9 miljonit eurot. Kopli liinide arendaja peab kinni pidama linna ja muinsuskaitseameti seatud nõudmistest - ehitama välja sealse elamuala koos taristuga - kanalisatsiooni- ja veetrassid, tänavad, spordiväljakud, haljasalad jm. Arendaja peab välja ehitama ka avalikult kasutatava rannapromenaadi ja rannapargi ning koerte jalutusalad. Planeeritav investeeringu maht on kokku 55-65 miljonit eurot.