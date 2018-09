Doonoritelkides annetas tänavu verd üle 2500 inimese, kes andsid üle 1100 liitri verd

"Vaatamata sellele, et doonoritelkide suvi on edukalt lõppenud, kutsume kõiki inimesi, kelle vanus ning tervislik seisund lubab, regulaarselt doonoritena verd loovutama, sest paraku pole keegi meist õnnetuste ja haiguste eest kaitstud ning ühel päeval võib doonoriverd vajada keegi me lähedastest või ka me ise," toonitas Kullaste.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Kõige sagedamini vajavad doonorverd vähihaiged, sünnitajad ja imikud ning raskete operatsioonide patsiendid, aga ka aneemia, verejooksu, raske trauma ja mitmete teiste haiguste põdejad. Eesti haiglates tehakse vereülekanne ligi 15 000 patsiendile aastas.