Donald Tuski kommentaar Rail Balticu kohta: poolakana mõistan selle projekti tähtsust hästi, võite minu toetusega arvestada

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles teisipäeval Tallinnas ajakirjanikele, et Rail Baltic on ELi jaoks üks olulisemaid Euroopa transpordiprojekte.

Tallinnas kolme Balti riigi peaministri pressikonverentsil osalenud Tusk ütles, et EL on endiselt valmis Rail Balticu projekti oma rahastusallika Connecting Europe Facility kaudu investeerima.

„Pole kahtlust, et Rail Baltic on ELi transpordiprojektide prioriteetide seas,“ ütles Tusk. „Mõistagi jääme jälgima, et projekti viidaks korrektselt ellu ja ELi reegleid täidetaks, eriti keskkonnanõuete osas. Aga selles ei ole midagi uut.“

Tusk lisas, et poolakana mõistab ta Rail Balticu projekti tähtsust võib-olla isegi paremini kui mõned teised Euroopa liidrid. „See projekt pole oluline üksnes Balti riikide, Poola ja Soome jaoks, see on ka üle-euroopalise taristu üks elemente,“ toonitas Tusk. „Võite minuga arvestada.“