Reedel Washingtonis toimuval USA uue presidendi Donald Trumpi ametisse pühitsemise tseremoonial esindab Eestit suursaadik Eerik Marmei.

"Ametisse vannutamisel osaleb Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Eerik Marmei," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Sten Juur Delfile.

Varasematel tseremooniatel on kohal olnud samuti toonased suursaadikud. 2013. aastal Marina Kaljurand ning 2009. Väino Reinart.

Ühendriikide tulevasel presidendil on muuhulgas olnud probleeme kõnealusele sündmusele esinejate leidmisega. Kutsed on tagasi lükanud teiste tuntud artistide seas Elton John, Kissi ninamees Gene Simmons, kantriartist Garth Brooks ja ooperilaulja Andrea Bocelli. Briti laulja, X-factori konkursil teiseks jäänud Rebecca Fergusson on aga teatanud, et võtab kutse vastu vaid juhul, kui tal lubatakse tuua kuuldavale rassismivastaseks hümniks nimetatud laul "Strange Fruit". Lõpuks otsustas Ferguson aga mitte laulda tseremoonial.

2009. aastal astusid president Barack Obama sisse pühitsemise tseremoonial üles teiste seas poplegendide staatuse omandanud Beyoncé ja Aretha Franklin.