Donald Trump õnnitles Eestit vabariigi aastapäeva puhul

President Kersti Kaljulaidile saadetud kirjas õnnitles USA president Donald Trump teda Eesti vabariigi 99. aastapäeva puhul.

"Eesti on hinnatud liitlane, sõber ja juht tugevate atlandiüleste suhete toetamisel. Teie toetus Ukraina sõltumatusele ja territoriaalsele terviklikkusele on oluline meie ühiseks eesmärgiks oleva Euroopa ja piirkondliku julgeoleku tugevdamise jaoks. Ma ootan võimalust koos töötada, et edendada atlandiüleseid seoseid, kui te võtate üle Euroopa Nõukogu eesistumise sel aastal," kirjutas Trump Kaljulaidile saadetud kirjas.

"NATO musterliitlasena on Eesti näidanud eeskuju, olles juba ületanud NATOs kokkulepitud kahe protsendi SKPst kaitsekuludeks eraldamise künnise," kirjutas Trump.

Ta kiitis Eestit ka panuse eest võitluses ISISega ja ühise võitluse eest Afganistanis, samuti 21. sajandi tehnoloogilise innovatsiooni juhtimise eest.

Ameeriklaste nimel soovis Trump Eestile rõõmsat iseseisvuse tähistamist. "Oleme uhked, et saame Eestit Ameerika Ühendriikide heaks sõbraks ja liitlaseks nimetada," kirjutas Trump.