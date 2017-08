DOKUMENTAAL: Vaos lõksus olevad asüülitaotlejad: tahame, et terve maailm näeks, kuidas Eesti pagulasi kohtleb

Silven, Solo ja Sacko on sõdadest räsitud Lääne-Aafrika päritolu ja otsivad stabiilsemat elukeskkonda. Eestisse on nad sattunud eri põhjustel ja viisidel, ent on kõik pidanud silmitsi seisma karmi vastuvõtuga ja istuvad varjupaigakeskustes lõksus. Eesti juurtega prantsuse filmilavastaja Eléonore de Montesquiou kaamerasilma läbi näeme juriidilise limbo tagajärgi, millesse asüülitaotlejad pahatihti satuvad.

Kolme mehe sõnades kuuleme, miks nad asjade kulgemises pettunud on ja mis üldsegi ajendas neid kodudest lahkuma. Filmi nimi “Tuli” muide peegeldab leeke tegelaste Silveni, Solo ja Sacko koduriikides. Vaata videot!