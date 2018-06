Doktor Peep Põdder Edgar Savisaare tervisest: seisund aina halveneb, kõige olulisem on saada alla fantoomvalu

Edgar Savisaare raviarst Peep Põdder leiab Savisaare kohtuasja tervislikel põhjustel lõpetamisest rääkides, et esialgne tervisliku seisundi ekspertiis oli tehtud lohakalt ja selle koostas arst, kes ei ole Savisaart kimbutavate tervisehädade osas kompetentne. Põdderi sõnul on Savisaare tervis lisaks sellele pidevalt veelgi halvenenud.

"Seekord luges kohtunik dokumendi ikka täies ulatuses läbi, mitte ainult lõpu," kommenteeris Põdder Savisaare protsessi lõpetamist tervislikel põhjustel. "Au kohtunikule!"

Põdderi sõnul on oluline, et seekord kaasati ka erinevad erialaarstid. Esmase ekspertiisi koostas patoloog, kes erialaselt töötab laipadega. Ka ekspertiis ise olit Põdderi sõnul tehtud lohakalt. "Kui sellises, niinimetatud sajandi protsessis, tehakse selline ülejala ekspertiis, siis mis juhtub tavalise inimesega?" küsis Põdder retooriliselt.

Põdderi sõnul oli kõik juba varem teada, kuid lisaks on vahepeal Savisaare tervis veelgi halvenenud. Seda nendib Põdderi sõnul ka ekspertiis. "Kohtuprotsess mõjutab ka tervet inimest, aga võite ise arvata, mida see teeb sellise seisundi puhul, nagu Savisaarel on," märkis Põdder.