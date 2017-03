Disainerid, tähelepanu! Mupo korraldab oma sõidukite disainikonkursi

Tallinna munitsipaalpolitsei amet kuulutab välja ideekonkursi, et leida disainid Volkswageni bussile ja linnamaasturile. Võidutöö autorile on ette nähtud 500-eurone preemia.

Mupo teatel tuleb disainida ametisõidukite välisilme ja terviklahenduses on mõned kohustuslikud elemendid. Nimelt peab visuaalis näha olema mupo vapp ja tunnuslause "Tallinna korravalvur!", nimetused "Korrakaitseüksus" ja "Munitsipaalpolitsei", samuti telefoninumber 14410 ja meiliaadress korrapidaja@tallinnlv.ee. Tunnuslause šrifti ja värvi võib muuta.

Mõlema sõiduki alusvärv on valge. Fotol on praegu ameti kasutuses olev linnamaasturi mudel, mida võib disainimisel kasutada. Sõiduki kujundus peab sobituma linnaruumi, olema kaugelt nähtav ja eristuv; kujundus peab toetama kontseptsiooni, et tegemist on korrakaitsesõidukiga; osad kujunduselemendid peavad olema valgust peegeldavad; lubatud ei ole politseisõidukitega sarnanev kujundus.

Foto: Mupo

Konkursitööde saatmise lõpptähtaeg on 1. mai. Oma lahendused võib viia Tallinna munitsipaalpolitsei ameti infolauda aadressil Paldiski mnt 48a, Tallinn või saata meiliaadressil olavi.rattasepp@tallinnlv.ee märgusõnaga "Disain 2017". Corel draw formaadis mupo vapi saamiseks kontakteeruda meeli.hunt@tallinnlv.ee.

Foto: Mupo

Esitatavate ideekavandite formaat on vaba, kuid peab olema piisavalt arusaadav edasiste lahenduste tarvis. Ideekonkursi kolme parimat tunnustatakse rahaliste auhindadega:

I koht – 500 €

II koht – 300 €

III koht – 200 €

Loe veel

Mupo lisab, et konkursi korraldajale lähevad üle kõigi võidutööde autoriõigused, samuti on tal õigus teha ideekavandites muudatusi. Piisavalt kõrgetasemeliste tööde puudumisel on konkursi korraldajal õigus jätta auhinnad välja andmata või nende suurust auhinnafondi raames muuta.

Kuna munitsipaalpolitsei sõidukid ei kuulu alarmsõidukite loetelusse, siis ei tohi sõidukitel esineda alarmsõidukitele kinnitatud värviskeeme ega kasutada ka seda matkivat kombinatsiooni, seejuures ei mängi värvuste toonierinevused rolli. Vaata alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise korda riigiteatajast.