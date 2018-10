Diplomaat ja suursaadik Tiit Naber liitub Isamaaga

"Pikaajaline töö diplomaadina on andnud mulle kogemused ja teadmised rahvusvahelises koostöös ja välissuhtluses. Mul on ülimalt hea meel, et saan seda kõike Isamaale edasi anda ning oma kogemusi ja teadmisi Eesti arengu hüvanguks kasutada. Elagu Eesti!" ütles Naber.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Isamaa alati oluliseks pidanud rahvusvahelist suhtlemist ja välispoliitilise kompetentsi kõrgel tasemel hoidmist. "Selles kontekstis on mul väga hea meel, et väga suure kogemustepagasiga diplomaat, kes on esindanud Eestit nii paljudes riikides, muuhulgas jõudnud pikalt Brüsselis töötada, on liitunud Isamaaga. Kindlasti see tugevdab meie välis- ja julgeolekupoliitilist kompetentsi veelgi," ütles Seeder.

Naber on oma pika 26 aastase diplomaadikarjääri jooksul töötanud Välisministeeriumi Euroopa osakonna nõunikuna, koordineerinud Eesti eesistumist EL Üldasjade nõukogus, juhtinud Eesti eestistumist Läänemeremaade nõukogu vanemametnike komitees, töötanud ministeeriumi välismajanduspoliitika osakonna peadirektorina, välislepingute pealäbirääkijana ja läbirääkimiste delegatsiooni juhina.

Eesti alalise esinduse asejuhina EL nõukogu juures, COREPER I saadikuna, kuulusid tema töövaldkonda põllumajandus ja kalandus, transport, telekommunikatsioon ja energeetika, konkurentsivõime, haridus, noored, kultuur ja sport, tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused.