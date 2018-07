Deniss Boroditši palk TLT juhina võib olla kuni 6500 eurot ehk rohkem kui presidendil või peaministril

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse esimeheks kinnitatud Deniss Boroditši palk võib olla kuni 6500 eurot kuus ehk rohkem kui presidendil või peaministril, kelle palk on tänavu 5200 eurot kuus.

Boroditši sõnul ei pea paika Delfini jõudnud info, mille kohaselt on Boroditši palk TLT juhatuse esimehena 7000–7500 eurot ehk suurem kui peaministril või isegi presidendil.

"Tallinna linna äriühingute palgad ja nende suurused on fikseeritud linnavolikogu aktiga ja ülemmäär on seal 6500 eurot. Nii et kõigepealt tehke eeltööd, see ei saa olla suurem," ütles Boroditš Delfile. "Kui riigiettevõtetel ülemmäära ei ole, siis linna omadel on."

Selle nädala algul kinnitati Boroditš uueks TLT juhiks, kuid konfidentsiaalsusnõudele viidates ei avalikusta tema palka ei nõukogu esimees Kalle Klandorf ega juhatuse Boroditš ise.

Klandorf põhjendas Boroditši palganumbri avaldamisest keeldumist esiti veel sõlmimata lepinguga. Nüüd, pärast lepingu sõlmimist, ütles Klandorf Ärilehele, et tema seda numbrit avalikustada ei saa, sest seda saab teha ainult palga saaja ehk Boroditš ise.

Boroditši sõnul on tema lepingus konfidentsiaalsuse punkt, mis ei luba tal lepingu detailidest rääkida. "Palgast võin niipalju öelda, et selle suurus on Tallinna Volikogu poolt kehtestatud palgavahemikus. Samuti võin kinnitada, et see on oluliselt väiksem kui sama suurtel riigi äriühingu juhtidel."