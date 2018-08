Deniss Boroditš lahkub Reformierakonnast: tõmban oma poliitilisele tegevusele lõplikult joone alla

"Olen elus alati järginud põhimõtet, et kõike tuleb teha südamega ja jõudu säästmata. Sellest lähtusin ka neil aastail, mil kuulusin Eesti Reformierakonda. Andsin erakonnale endast parima ja erakond andis mulle vastu võimaluse poliitiliseks eneseteostuseks riigikogus ning innustavaks kogemuseks käivitada ning juhtida erakonna Ida-Virumaa organisatsiooni. Ometi küpses minus otsus poliitikast lahkuda ning otsida uusi väljakutseid," kirjutas Boroditš Facebooki postituses.

Boroditš märkis, et kui ta võitis konkursi TLT juhatuse esimehe kohale, arvas ta, et tema siirdumine suure ettevõtte tippjuhiks ei kutsu erakonnas esile valulist reaktsiooni.

"Ometi läks teisiti. Mõistan, et ka kõige tasakaalukamatel ja läbinägelikematel poliitikutel on raske arvestada tõsiasjaga, et ettevõtlus ei hooli poliitilistest eelistustest ja sümpaatiatest, vaid siin kehtivad majandusloogikast tulenevad reeglid. Kuna ma ei soovi tekitada erakonnas lisapingeid ning ligi 2000 töötajaga suure organisatsiooni juhtimine ei jäta aega intriigidega tegelemiseks, tõmban oma poliitilisele tegevusele lõplikult joone alla ning lahkun Reformierakonnast," sõnas Boroditš.

"Soovin endistele erakonnakaaslastele eneseteostust nii poliitikas kui eraelus. Olen tänulik aja eest, mil kuulusin Reformierakonna ridadesse," lisas ta.

Boroditš rõhutas, et viis riigikogu erakonna fraktsioonis töötatud aastat avasid tema ees võimaluse rääkida kaasa riigile oluliste probleemide lahendamisel. "Olen uhke tehtu üle, sest tugeva ja ühtse fraktsioonina hoidsime Eestit õigel kursil. Seisin mitmete oluliste eelnõude algatamise juures ja sain kaasa rääkida nii majandus-, keskkonna- kui ka sotsiaalküsimustes. See oli suurepärane aeg!"