DELFI VIDEOD | Zapadi ajaks Võrru tulnud USA üksus on lahkumas - kas neid Venemaa suurõppus ka mõjutas?

Täna kutsus kaitseminister Jüri Luik ministeeriumisse esindajad USA 173. õhudessantbrigaadi üksusest, mis viibis vene suurõppus Zapadi ajal viis nädalat Võrus, et tänada neid koostöö eest.

Luige sõnul oleksid nad Eestisse harjutama tulnud niikuinii, ent täpse aja määras just Venemaa suurõppuse Zapadi toimumine. "Nende puhul on oluline see, et need viis nädalat ei olnud juhuslikult valitud, vaid olid seotud Venemaa suurõppusega Zapad," ütles Luik Delfile.

"On ju selge, et üks kompanii on mõõtmetelt sadu kordi väiksem kui kõik see, mis on teisel pool piiri. Aga sümboolne väärtus, mis oli selle kompanii kohalolekul, oli ülimalt oluline," lisas ta. "Ma usun, et ameeriklased saatsid üle piiri meie Vene naabritele suhteliselt selge sõnumi."

Venemaa suurõppust jälgiti Eestis suure tähelepanugaja Luige sõnul tuleb arvestada ka sellega, et see osa Zapadist, mis oli õppusena deklareeritud, oli ebatäpne, sest tegelikult hakkas vägede liigutamine juba augustis ja on kestnud poolteist kuud. "Alles nüüd on õppus lõppenud ja väeosad liiguvad samm sammult baasidesse," ütles kaitseminister.

Kapten Craig Barnhill 173. õhudessantbrigaadi üksusest ütles samuti, et olid teadlikud piiri taga toimuvast õppusest, ent see neid ei seganud. "Jah, me jälgisime seda, aga see ei suunanud ega ohustanud kuidagi meie tegemisi," ütles ta. "Meid kutsus siia Eesti valitsus ja töötasime vaid oma harjutuste kallal."

NATO suurendatud kohalolek Eestis Zapadi ajal oli Luige arvates kindlasti õigustatud. "On väga loogiline, et kui õppused algavad, siis ohutase tõuseb ja meie reageerimisaeg väheneb, sest me oleme Venemaa naaber. Siis on ka loomulik, et Nato saadab siia rohkem vägesid."

Barnhilli sõnul oli Eestis koos kohalike, aga ka Briti ja Prantsuse vägedega harjutada hea. "Tingimused olid suurepärased, majutus perfektne. Meile võimaldati kõik, mis vajasime," ütles Barnhill.

Kapten Barnhill, kuidas oli harjutada Eestis?

Eestis harjutada oli suurepärane. Meil oli suurepärane võimalus harjutada Võru ja Tapa harjutusväljadel koos Briti, Eesti ja Prantsuse vägedega.

Kirjeldage siinseid treeningtingimusi võrreldes neid muude riikidega.

Tingimused olid siin suurepärased. Majutus oli perfektne, harjutusväljad olid olemas. Meile võimaldati kõik, mis vajalik. Saime teha mitmeid harjutusi, mida mujal teha ei saa.

Teie siinviibimise ajal oli piiri taga Venemaa suurõppus Zapad. Kui palju see õppus mõjutas teie tegevust?

Loomulikult olime teadlikud, et Zapadi õppus oli käimas, kuid see ei mõjutanud meie harjutusi absoluutselt. Olime kutsutud siia Eesti valitsuse poolt ja töötasime ainult oma harjutuste kallal.

Kas te jälgisite Zapadi õppust?

Jah, jälgisime. Aga see ei suunanud ega ohustanud kuidagi meie tegemisi.