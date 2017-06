DELFI VIDEOD | Väike apsakas meeleolukal võidupüha paraadil: "Just nii, härra... proua, proua president!"

Selleaastane võidupüha paraad pakkus nii mõndagi uut - üritus toimus sel korral Rakveres, proua President pidas oma esimese võidupüha kõne ning Turu platsil vaadeldavas väljapanekus sai üllatusena näha ka välismaist sõjatehnikat.

Kui muidu oli võidupüha tseremoniaalne osa rangelt emotsioonidevaene ja üheülbaline nagu alati, tekkis tuleandmisel situatsioon, mis naerutas nii pealtvaatajaid, orkestrante kui ka kaamerate valvsa silma all olevaid poliitikuid. Nimelt juhtus viimasel tuletoojate paaril Võrumaalt äpardus - kui Kersti Kaljulaid andis neile tule üle, ütles "Viige see tuli teistele Võrumaale!", pidi paar vastama sünkroonis: "Just nii, proua President!", kuid juhtus hoopis sedasi, et Aivar Mägi suust väljus automaatselt: "Just nii, härra - proua, proua President!"

Intsident andis põhjust südamest naermiseks pea kolmeks sekundiks, siis tuli aga asjaosalistel tõsine nägu ette manada ning edasi liikuda.

Pärast ülekande lõppemist lootis Delfi saada paar sõna ka presidendiga, kuid esmalt kohtumisel lahkelt naeratanud Kaljulaid muutus jalamaid tõsiseks, kui ma söandasin paluda tal anda sündmuse kohta paar kommentaari. "Ahah, te olete pressist, kus mu pressitiim on... Taavi, siin on ajakirjanikud, tule korralda see asi ära!" ning liikus edasi Prantsuse sõjaväelastega suhtlema.

Videot tehes anti mahti vaid paariks küsimuseks. Ka nendele vastas Kaljulaid jusktui päheõpitult, andmata grammigi välja midagi isiklikku.

Väga eestlaslik...

Teine osa võidupüha traditsioonilisest päevast jätkus Turu platsil, kus demonstreeriti uhket sõjaväetehnikat - mitte ainult Eesti, vaid ka meie liitlaste masinaid. Suur tunglemine käis prantslaste tangi ümber, kus üks pisipõnn tahtis teise järel kiivrit pähe proovida ning tanki sisse istuda.

Väljak oli samuti täis erinevaid telke - ühes promoti naiskodukaitset, teises kodutütreks hakkamist, kolmandas ajateenistust, neljandas sõjandusmuuseumi... pilt oli kirev. Välismaised teenistujad andsid ka külastajatele võimaluse proovida seljas kanda sõdurivarustust, mida noorematel ei lastudki täismassina selga panna. Jagati ka tasuta suppi, mida ootasid järjekorras pidevalt vähemalt 15 inimest korraga.

Võidupüha paraadist osa võtnud riigikaitsjate arv küündis veidike üle tuhande osaleja. Peale kodumaiste kaitsejõudude andsid värvi juurde ka üksused USA-st, Ühendkuningriikidest, Lätist, Soomest ja Prantsusmaalt.