DELFI VIDEOD | Septembrist hakkavad eesistumisega seotud sõidud käima mööda trammiteid

Täna avaldas politsei koostöös Tallinna transpordiametiga infot septembris Tallinnas toimuvate liiklusmuudatuste kohta. Suuremad muudatused puudutavad ühtekokku ligi kolme nädalat.

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul on senine eesistumine olnud politseile heas mõttes väljakutseks, ent veel suuremaks väljakutseks saab olema just september, sest puhkuseperiood on läbi ja ka kooli algus toob inimesed linna. "Intensiivsus liikluses on kordades suurem kui suvel," ütles Jaani.

Jaani sõnul on politsei valmis septembris toimuvaks üheksaks kõrge tähtsusega kohtumiseks, mis päädib 29. septembril toimuva tippkohtumisega, kus osalevad ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

"Iga üksiküritus on olnud ka õppimisprotsess, kuidas oma tööd efektiivsemalt teha," ütles Jaani, et juba toimunud üritustest on saadud piisavalt kogemusi, et tulla turvamise ja liikluskorraldamisega toime.

Huvitaval kombel hakatakse liiklusummikute vältimiseks kasutama trammiteid. "Põhimõtteliselt on lennujaamast võimalik kultuurikatlani sõita mööda trammiteid, et liiklust vähem koormata," ütles ta. Et liiklusvooge veelgi hõlbustada, palub Jaani inimestel mitte ummistada ristmikud. Selleks tuleks jälgida adekvaatselt foore, ja kui juht arvab, et ei jõua ristmikule sõites seda vabastada, tasub ristmikule mitte minna.

Tallinna transpordiameti liiklusosakonna juhataja Talvo Rüütelmaa soovitab inimestel kasutada kohtumist puudutavatel kuupäevadel võimalusel rohkem ühistransporti või hakata varem töölt sõitma. Lisaks tasub pilk peale panna liiklusäpile Waze, kuulata raadiot ja miks mitte ka visata pilk peale Tallinna liikluskaameratele.

Rüütelmaa sõnul on seireseadmed näidanud, et sel suvel on olnud linnas sõidukeid kuni 30% vähem kui eelnevatel aastatel. "Trajektoorid on läbimõeldud ja sõidud on läbi mõeldud. Palume seda veel enam teha," soovitas Rüütelmaa sellegipoolest.

Liikluskorraldust raskendavad ka septembris jätkuvad ehitustööd Haabersti ristmikul, Vesivärava, Kiili ja Kuldnoka tänavatel. Lisaks kestavad teetööd septembri keskpaigani Pihlaka ja Kreegi tänaval. Septembri algusest alustatakse teetöödega Liikuri tänaval ja Nõmme teel.