DELFI VIDEOD | President Kaljulaid: e-residentsus peab silmas pidama laiemat ühiskondlikku kasu

E-residentsuse programmi juhi Kaspar Korjuse sõnul hakkab lähiajal pihta intensiivne töö, mis valmistab ette e-residentsuse kui toote edasise arengukava, ja täpsustab e-residentsuse fookuse. “Oleme kokku leppinud, et detsembriks on ühiselt heaks kiidetud teekaart edasiliikumiseks olemas,” ütles Korjus.



E-residentidega seotud riskide kaardistamist vedas siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt. Ta tõi omalt poolt välja, et sõnum on selge: E-residentsuse programm peab olema läbipaistev ning me ei tolereeri maksude peitmist. “Me rakendame kõiki meetmeid, et ennetada võimalikke kahjusid. Oleme e-residentsusega seonduvad riskid koos partneritega täpsustanud ja oleme uuendamas plaane nende riskide maandamiseks,” sõnas Küüt.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ütles, et e-residentsuse programm on mitmete positiivsete mõjudega ning ainuüksi selle aasta tulu ületab kõiki kulutusi, mida programmile on tegutsemisaastate jooksul tehtud. „Samuti on riik saanud tuntust, uusi liitlasi ja seeläbi ka julgeolekut. Aga ruumi parendamiseks on ja siinkohal on tähtis kuulata ettevõtjate tagasisidet. Eesti ettevõtetel peab tänu e-residentsuse programmile tekkima rohkem võimalusi oma tooteid ja teenuseid eksportida kõikjale maailmas.”

Töögruppide töö tulemusena valmib e-residentsuse 2.0 teekaart, mis avalikustatakse detsembris ja mille alusel e-residentsus liigub edasiarendatud 2.0 versioonini.