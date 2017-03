DELFI VIDEOD: Meelis Pai kavatseb linnahalli kunstilise juhina jätkata. Mida arvab Taavi Aas?

Tallinna linnahalli nõukogu esimees Meelis Pai sõlmis möödunud nädalal töölepingu linnahalli kunstilise juhi ametikoha täitmiseks. Pai ise kahel toolil istumises vastuolu ei näe, kuid linnavalitsus otsustas mehe nõukogu esimehe kohalt vabastada. Kunstilise juhi ametis saab aga Pai tõenäoliselt jätkata.

Tegevlinnapea Taavi Aas sai täna teada, et Tallinna linnahalli nõukogu juht Meelis Pai on sõlminud iseendaga lepingu kunstilise juhi ametikoha täitmiseks.

Aas ütles seda kommenteerides täna linnahallis Delfile, et Pai oli töölepingu ettevalmistamisega seotud, kuid linnavalitsus polnud lepingusse kirja pandud tingimusi näinud. Aas sai sellest teada täna ja seejärel otsustas linnavalitsus Pai linnahalli nõukogu esimehe kohalt vabastada.

Meelis Pai ise leiab, et ta ei ole midagi valesti teinud. „Ma ei ole endaga sõlminud ühtegi lepingut. Ma ei ole juhatuse liige ja ma ei ole ka raamatupidaja, kellega ei või nõukogu lepingut sõlmida. See on kunstilise juhi leping – täiesti korrektne, seaduslik leping,” rõhutas Pai.

Ta nentis siiski, et võib tõesti tunduda, et ei saa kahel toolil korraga istuda: olla kunstiline juht ja tegeleda arendusplaanidega ning olla ka nõukogu esimees. „Selles mõttes on see tagasikutsumise otsus õige võib-olla,” soostus Pai, kes ise siiski möödunud nädalal lepingut sõlmides huvide konflikti ei tajunud.

Pai rõhutas, et nõukogu igapäevasesse tegevusse ei sekku, vaid käib koos, annab suuniseid ja jälgib protsesse. Juhatus ja ka näiteks kunstiline juht tegelevad aga igapäevase tööga. „Igapäevast tööd on siin tõesti palju,” rääkis Pai ning viitas arengukavadele ja kokkulepetele. „See on suur maja ja siinsed üritused nõuavad 2–3-aastast ettekokkulepet, et me pärast poleks situatsioonis, kus maja on valmis, aga kedagi ei ole siin konverentsi korraldamas või lavale astumas.”

Praegu paistab, et on täiesti võimalik, et Pai saab linnahalli kunstilise juhina ka jätkata. „Me kindlasti räägime temaga läbi lepingu tingimused ja kui need sobivad mõlemale poolele, siis ta jätkab,” sõnas Aas. Pai kavatseb ilmselgelt jätkata. „Taavi Aasaga leppisime kokku, et istume maha ja vaatame lepingupunktid üle,” rääkis ta ja lisas, et tema hinnangul on sõlmitud üsna tavaline leping.

Pai sõnul oleks ta ühel hetkel niikuinii linnahalli kunstiliseks juhiks saanud. „Ma olen aasta aega arendusega tegelenud ja tegelikult minu volitused nõukogu liikmena lõpevad niikuinii koos kohaliku omavalitsuse valimistega. Kas asuda tööle nüüd või hiljem – eks kuskil see aeg pidi tulema, kui tahta siin jätkata,” lausus ta.