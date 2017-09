DELFI VIDEOD | Kadri Simson: erakond andis Ivanovale veel kolm tundi, et kandideerimisest loobuda ja jääda Keskerakonda

Keskerakonna aseesimees Kadri Simson ütles täna peale Keskerakonna juhatuse otsust arvata Olga Ivanova erakonnast välja, et Ivanovale anti täna aega veel kolm tundi, et loobuda erakonna vastu kandideerimisest ja säilitada koht erakonnas.

Ivanova Keskerakonna riigikogu fraktsioonis jätkamise kohta ei osanud Simson veel ühest vastust anda. "Seda otsustab lähipäevadel fraktsioon," ütles ta.

Samas on Ivanoval võimalus jääda veel juhatusse, kust on teda võimalik vaid kongressil välja arvata. Kevadel toimuval kongressil on Ivanoval ühtlasi võimalik ka vaidlustada oma välja viskamise otsus.

Ivanova ütles aga, et teda teeb kurvaks Keskerakonna topeltstandardid ning pidas alatuks erakonna liikmete käitumist oma kolleegide suhtes.

Ivanova kinnitas, et kavatseb otsuse kongressil vaidlustada ning ei välista, et hakkab käima edasi ka juhatuse koosolekutel, kust teda MTÜ seaduse järgi kongressi otsuseta välja visata ei saa.