DELFI VIDEOD JA FOTOD | Valga haigla sünnitusosakond suletakse 1. juulist, pressikonverents kujunes emotsionaalseks

Valga haigla nõukogu teatas tänasel koosoleku-järgsel pressikonverentsil, et Valga haigla sünnitusosakond suletakse 1. juulil. Pressikonverents kujunes emotsionaalseks, kui Valga esindaja süüdistas kliinikumi manipuleerimises. Kliinikumi esindaja sõnul peab esindaja selliste sõnade eest ka vastutama.

Täna otsustas Valga haigla nõukogu, et sünnitusosakond suletakse 1. juulist.

Tartu ülikooli kliinikumis toimunud pressikonverentsil sõna võtnud Valga inimesi esindanud mees väitis, et ülikooli kliinikum manipuleerib sünnitajatega, sünnitusosakond on ülekoormatud, naised peavad sünnitama koridorides ja perepalateid napib.

"Rõhuvas enamuses on tegu laimuga, et meil sünnitatakse koridoris," kinnitas kliinikumi juhatuse esimees Mart Einasto. Ta märkis, et on kindel, et kliinikumi süüdistanud mees pole kontrollinud, mis ajast need väited pärinevad, viidates, et jutud võivad pärineda ajast, mil sünnitusosakond asus Toomemäel.

Teine kliinikumi esindaja märkis, et tegemist on laimuga ja sõnavõtja peab oma sõnade eest ka vastutama. Samuti märkis ta, et kliinikumi sünnitusosakond on mõeldud 3000 sünnituse vastuvõtmiseks aastas, kuid praegu toimub neid 2400.

Haigekassa juhi Maivi Parve sõnul näitab kliinikumi sünnitusosakonnaga rahulolu ka see, et Valga maakonna 200 sünnitusest 51 protsenti toimusid kliinikumis.