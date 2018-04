DELFI VIDEOD JA FOTOD | Valga haigla sünnitusosakond suletakse 1. juulist, pressikonverents kujunes emotsionaalseks

Valga haigla nõukogu otsustas tänasel koosolekul, et haigla sünnitusosakond suletakse käesoleva aasta 1. juulist. Pressikonverents kujunes emotsionaalseks, kui Valga esindaja süüdistas kliinikumi manipuleerimises. Kliinikumi esindaja sõnul peab valeväidete esitaja selliste sõnade eest ka vastutama.

Tartu ülikooli kliinikumis toimunud pressikonverentsil sõna võtnud Valga inimesi esindanud vabaerakondlane Tanel Valk väitis, et ülikooli kliinikum manipuleerib sünnitajatega, sünnitusosakond on ülekoormatud, naised peavad sünnitama koridorides ja perepalateid napib.

"Rõhuvas enamuses on tegu laimuga, et meil sünnitatakse koridoris," kinnitas kliinikumi juhatuse esimees Mart Einasto. Ta märkis, et on kindel, et kliinikumi süüdistanud mees pole kontrollinud, mis ajast need väited pärinevad, viidates, et jutud võivad olla ajast, mil sünnitusosakond asus Toomemäel.

Tartu ülikooli kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku direktor Ago Kõrgvee märkis, et väärate andmete esitaja peab oma sõnade eest ka vastutama. "Kui Tartu sünnitusosakond on Samuti ütles ta, et kliinikumi sünnitusosakond on planeeritud vähemalt 3000 sünnitusele ja siin toimub 2400 sünnitust aastas. See tähendab, et aasta jooksul sünnitatakse keskeltläbi 7-8 last päevas. Meil on kümme perepalatit, see tähendab seda, et nende perepalatitega peaks olema iga sünnitav naine peaaegu et garanteeritud."