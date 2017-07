DELFI VIDEOD JA FOTOD | Urmas Sõõrumaa: nii väike mees ma ka pole, et tormaksin pea ees valdkonda, mis on mulle vastukarva

Täna pärastlõunal kogunes Rotermanni kvartalis nõupidamisele valimisliidu Tegus Tallinn tuumik koosseisus Urmas Sõõrumaa, Jüri Mõis ja Mart Luik. Valimisliidu ellu kutsunud Urmas Sõõrumaa lubas, et kui tema Tallinna linnaga sõlmitud koolide haldamise lepingu ja poliitilse tegevuse vahel tekib konflikt, taandab ta ennast seda puudutavatest aruteludest.

Suurettevõtja tõrjus kahtlusi, nagu tema volikogusse kandideerimise ajendiks oleks soov mõjutada oma koolide haldamise lepingu käekäiku. Neid on lubanud ümber vaadata nii Keskerakonna kandidaat Taavi Aas kui ka Reformierakonna pretendent Kristen Michal.

“Seda minu tänase tegevusega seostada on väga lühinägelik. Minul on Tallinnaga suhteliselt vähe lepinguid. See on avalik leping, mis kehtib juba kümme aastat. Igaüks, kes seda täna kritiseerib, võib seda lugeda. Ma olen aru saanud, enamus kritiseerijaid ei ole viitsinud seda lugeda ja igat lepingut saab alati lõpetada,” sõnas Sõõrumaa.

“Nii väike mees ma ka nüüd pole, et ma ühe lepingu pärast hakkan pea ees tormama tegevusvaldkonda, mis mul oleks vastukarva,” lisas ta.

Küsimusele, kuidas käitub Sõõrumaa olukorras, kui tema poliitilise tegevuse ja linnaga sõlmitud halduslepingu vahel tekib konflikt, vastas ta, et käitub nii nagu on seda terve elu teinud. “Kui mul tekib huvide konflikt, siis taandan ennast ja astun sellest ruumist ja vestlusringkonnast välja. Olen seda terve elu teinud ja teen ka edaspidi nii.”

Loe veel

Sõõrumaa ei näe probleemi selles, et juhib poliitika kõrval ka Eesti Olümpiakomiteed (EOK) ja rõhutas, et peaaegu kõik varasemad olümpiakomitee juhid on olnud tegevpoliitikud. Aasta tagasi toimunud EOK presidendi valimistel kaitses ta seisukohta, et tegevad ministrid ei tohiks olla täitevkomitee liikmed. Tema sõnul peaks vältima olukorda, kus rahandus- või kultuuriminister on samal ajal ka täitevkomitee liige ja teeb iseenda jaoks otsuseid. “Aga kui poliitik on mõnest muust valdkonnast, siis seal ei ole kunagi vastuolu olnud.”

Varasemalt pikema visiooni vajalikkusest Tallinnas rääkinud Sõõrumaa ütles Delfile, et pealinnas võib küll paljude asjadega rahul olla, kuid kaugemale vaatamist nõuab kesklinna planeerimine. “Kui inimene satub Tallinnasse, võõras inimene eriti, siis ta näeb ilusat vanalinna ja seda, et Tallinn asub nii mere ääres, et praktiliselt võid sõita kesklinna, aga samal ajal pole sul mere juurde asja,” tõstatas ta probleemi.

“Ma ei näe ka tänastes planeeringutes midagi sellist, mis seoks Tallinna kesklinna ja mere. Seda enam, sealt samast sadamast ja mere äärest tuleb meie kullasoon — turistid. Kuidas nemad peavad täna ekslema, et jõuda siia kesklinna ja vanalinna. Igal juhul tuleb seda teistmoodi vaadata," ütles suurettevõtja ja märkis, et pikem visioon nõuab plaaneringute ülevaatamist.

Ühtlasi soovivad Sõõrumaa, Mõis ja Luik ka sotsiaalsele ja hariduspoolele tähelepanu pöörata. "Haridus ja sport on mulle nii lähedane teema. Minu lapsed on enamus õppinud välismaal ja sellel on oma selged põhjused."

Jüri Mõis lasteaia kohatasu kaotamise plaanist: mitte kellelgi ei ole probleemi söögiraha ega kohatasuga, vaid probleem on ikka kvaliteedis

Teise valimisliidu vedaja, ettevõtja ja kunagise Tallinna linnapea Jüri Mõisa sõnul arutati tänasel koosolekul, milline peaks olema valimisliidu graafiline kujundus, kampaania olemus ja missuguseid kokkuleppeid on inimestega sõlmitud. "Suurt asja täna kavas ei olnud. Pigem oli plaanis vaadata, kas meil on ka mingeid muresid. Neid praegu ei paista. Konkurendid ei ründa kuskilt otsast ja äravajumist pole ka näha. Oleme jõudnud sinnamaani, et 25. augusti paiku võib meilt uudiseid ootama hakata."

Suurt kampaaniat Mõisa sõnutsi planeeritud pole. "Me loodame, et meie nimed räägivad meie endi eest. Meil on vaja öelda, et me oleme ka valimistel, ja tutvustada oma programmi."

Ta kinnitas, et tema palgalist ametikohta ei taotle. "Mul on küll ideid, kuidas muuta volikogu tööd paremaks, mõistlikumaks ja linlasele arusaadavamaks, aga mina näen oma rolli volikogu lihtliikmena. Hädapärast trügin mõnda komisjoni juhtima, aga pigem tahaks olla lihtliige."

Mõis tõi ühe suure probleemina välja väikeste laste hoiu. "Seaduse järgi peab pooleteiseaastasele lapsele omavalitsus kindlustama lastehoiu-, või lasteaiateenuse, kuid praktiliselt see Tallinnas nii küll ei ole."

Reformierakonna valimislubadus kaotada lasteaia 57-eurone kohamaks pole Mõisa hinnangul hea idee. "Mitte kellelgi ei ole probleemi söögiraha ega kohatasuga, vaid probleem on ikka kvaliteedis. Lastevanematele tundub see eriskummaline. See suurendab veelgi kontrasti nende laste vahel, kes siis saavad lasteaeda ja kellele lasteaiakohta linnavalitsusel ei jätku."