DELFI VIDEOD JA FOTOD | Peep Põdder: Savisaare haigus on progresseeruv

Täna andis Harju maakohtus ütlusi korruptsioonis süüdistatud Edgar Savisaare raviarst Peep Põdder, kelle sõnul süvenevad haiglas viibiva Savisaare terviseprobleemid.

Täna vaagitakse Harju maakohtus, milline on Jõgeva haiglas viibiva Edgar Savisaare tervislik seisund ja kas ta on võimeline protsessil osalema.

Kinnisel istungil tunnistusi andnud Savisaare ihuarst Peep Põdder sõnas pärast ütluste andmist ajakirjanikele, et ei saa Saviaare tervise kohta midagi öelda, kuna tegemist on delikaatsete isikuandmetega. "Tema haigus on progresseeruva kuluga," märkis ta siiski.

Põdderi sõnul saab Savisaar Jõgeva haiglas vajalikku ravi, aga vajadusel on teda viidud uuringutele Tartu ülikooli kliinikumi.

Küsimusele, kas Savisaare tervis võiks sel määral paraneda, et ta saaks kunagi hiljem istungitel osaleda, vastas Põdder, et jääb ka siin vastuse võlgu. "Istungil osaleda saab surnud inimene ka, kui ta tuuakse kanderaamil kohtusse kohale. Mis sellest kasu on, ma ei oska teile öelda, aga ma veel kord ütlen, et tegemist on delikaatsete isikuandmetega ja ma ei tahaks neid kommenteerida."

Pärast Põdderit tuleb kella kolmeks tunnistusi andma Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiakeskuse juhataja dr Margus Viigimaa, kes oli üks neist asjatundjatest, kes tegi möödunud aastal Savisaarele kohtuarstlikku ekspertiisi.

Oliver Nääs: esitame oma taotlused neljapäevaks

Savisaare kaitsja Oliver Nääs kinnitas, et ta langetab neljapäevaks otsuse, kas ta taotleb Savisaare asja eraldamist ülejäänud kriminaalasjast või tema suhtes kriminaalasja lõpetamist. "Täna andis Peep Põdder oma selgitused Edgar Savisaare tervisliku seisundi osas ja kohus ootab meie seisukohti ja taotlusi edasise osas neljapäevasel istungil," ütles Nääs pärast tänase istungipäeva esimest poolt.

Nääs lisas, et kaitsja taotlus sõltub ka sellest, millised on tänase teise ülekuulatava dr Margus Viigimaa ütlused ja selgitused.

"Põhimõtteliselt on kohtul kolm varianti. Kas minna edasi samas koosseisus, nagu see praegu on; eraldada Edgar Savisaare asi ära või hoopis lõpetada Edgar Savisaare osas kriminaalmenetlus. Eks nende variantide vahel kohus kaalubki ja eks me peame siis ise otsustama, milline on see kõige sobivam meede hetkel," kirjeldas Savisaare kaitsja võimalikke variante.

Nääs kohtus Savisaarega viimati silmast silma mitu nädalat tagasi, aga suhtles hiljuti. "Ma ei ole pädev inimene andma põhjapanevaid selgitusi, aga minule kui tavavaataja silmale on tema tervislik seisund olnud juba pikka aega väga halb."

Delfi on varasemalt kajastanud, et kohtus võib Savisaarele määrata uue terviseekspertiisi, et saada selgeks, kas veteranpoliitik on ikka võimeline protsessil osalema.