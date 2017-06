DELFI VIDEO | Yana Toom: Korbi lahkumine ei olnud kindlasti mõistlik

Keskerakondlasest Europarlamendisaadik Yana Toom arvab, et NATO liikmelisust kritiseerinud Mihhail Korb ei öelnud otseselt midagi valesti. Toomi teeb murelikuks, et Keskerakond jääb kohe enne valimisi peasekretärist ilma.

Yana Toom leiab, et Korbi lahkumine ei olnud mõistlik samm. "Midagi sellist, mida talle omistati, ta tegelikult öelnud pole," sõnas ta.

Samal ajal ei arva Toom, et see mõjutab väga vene valijaid. "Ma ei usu, et Mihhail Korb on vene valijate kandidaat," selgitab Toom."Ta oli Kesklinna linnavanem ja sai väga suure häältesaagi, mida ta poleks saanud, kui teda poleks ka toetanud eestlased."

Jaak Aabi ministriks saamise kohta Toomil otseselt midagi vastu pole, aga teda teeb murelikuks see, et neli kuud enne kohalikke valimisi jäi Keskerakond peasekretärist ilma.