DELFI VIDEO: Värsked Eesti kodanikud: Eesti kodakondsus tähendab mulle palju, ma olen nüüd täisväärtuslik inimene

Täna õnnitlesid Tallinna Õpetajate majas toimunud pidulikul tseremoonial siseminister Andres Anvelt ja Põhja prefekt Kristian Jaani Eesti Vabariigi kodanikuks saamise puhul 46 eestimaalast.

Nende seas oli ka noor naine, kes intervjuus vene Delfi ajakirjanikule rääkis, et Eesti kodakondsus tähendab talle väga palju. „Minu isa sündis Eestis ja mina sündisin Eestis ja Eestimaa on minu südames,” sõnas ta.

Kodakondsuse sai ka vanem härra, kes ütles, et tänu kodakondsusele tunneb ta nüüd, et on riigi jaoks täisväärtuslik inimene. „Ma ei tea, kes ma enne olin, aga praegu ma olen täiesti normaalne inimene,” rääkis ta. Mees märkis, et kuna ta juba varem eesti keelt oskas, siis ei olnud kodakondsuse saamine tema jaoks nii raske, kui ta arvas.

Vaata videost, mida soovisid vastsed kodakondsed Eestile sünnipäevaks!

Mullu sai Eesti kodakondsuse 1765 inimest, nende seas oli 963 last vanuses kuni 15 aastat. Kõige rohkem oli mullu uute kodanike seas neid, kel oli varem määratlemata kodakondsus – 1448. Uute kodanike seas oli 240 endist Vene Föderatsiooni kodanikku, Ukraina kodanikke 28, Armeenia kodanikke 11 ja teisi riikide endisi kodanikke.