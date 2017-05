DELFI VIDEO: Valitsuserakondade esimehed veedavad pühapäeva taasavatud maksupaketi seltsis

Valitsuskoalitsiooni juhid arutavad praegu Stenbocki majas panditulumaksu, magustatud suhkrujookide maksu, pakendiaktsiisi ja abikaasade ühisdeklaratioonide ära jätmist või muutmist.

Pärastlõunal läbirääkimistega seoses peetud pressikonverentsil kinnitas peaminister Jüri Ratas, et panditulumaksu ei tule, ühisdeklaratsioonide teema on arutamisel ning kaks maksu ning katteallikad on veel laual. "Meil on seis selline, et jätkame töises konstruktiivses meeleolus läbirääkimisi ja mõttevahetusi nendel teemadel, millest teile nädal aega tagasi teile ülevaate andsime. Oleme sellel seisukohal ka täna, et panditulumaksu ei tule,“ sõnas ta ja kinnitas, et viimase nädala jooksul on rahandusministeerium teinud ka sisulisi arvutusi. „Eestis teenitud kasumit ei peaks saama maksuvabalt välja viia.“

SDE esimehe Jevgeni Ossinovski hinnangul edenevad läbirääkimised heas tempos. Ossinovski sõnas, et vahepealsel ajal on tulnud olulised täpsustused kasumi väljaviimisel ning läbi on räägitud ka ettevõtjate esindajatega.

"Tegemist ei ole üldse väikese asjaga. Olukorras, kui vähem kui kuu aega tagasi on kokku lepitud eelarvestrateegia, kus on nelja aasta tulud ja kulud omavahel tasakaalu viidud, siis loomulikult nüüd täiendav tulupoole üle vaatamine nõuab üsna tõsiseid arutelusid ja uute võimaluste otsimist," selgitas Ossinovski ja lisas, et ehku peale ei tehta midagi ja koostöö rahandusministeeriumiga on tõsine.

IRL-i juht Helir-Valdor Seeder toonitas, et milleski pole lõpikult veel lõplikult kokku leppinud. „Täisrehkendust ei ole veel laual. Katteallikate osas arutelu käib," selgitas Seeder ja kinnitas, et kõik koalitsioonipartnerid on nõus kõike arutama ja oli kindel, et kompromiss leitakse. „Kindlasti ei ole

mõtet teha järeldusi, mis on toetatud puudulikule informatsioonle ja andnud eksliku signaali," viitas Seeder sel nädalal ametiühingute välja öeldule. "Kui on asjad kokku lepitud, anname sellest kindlasti ka teada."

Millal kokkulepite saavutatakse Ratas täpselt ei öelnud, vaid sõnas, et see oleneb lisaks ministritele ka riigikogu ja rahanduskomisjoni töötempost.

Viimasel nädalal õhus olnud võimalik IRL-i ministritevangerdus tänasel kohtumisel jutuks ei ole ega tule, sest on siiani erakonnasiseselt läbi arutamata. Küll aga kinnitas IRL-i esimees, et homse erakonna eestseisuse päevakorras seda küsimust pole. „Personaliküsimusi päevakorras ei ole ja ka ei

tule," sõnas ta.