DELFI VIDEO | Vakra loodab Tallinnas tuhandeid puid päästa

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra käis täna hommikul Haabersti hõberemmelga juures ja teatas, et Tallinnas on kehtivad tuhatkond puuraiumisluba, mille põhjendatuse võiks linnavalitsus üle vaadata.

"Ma olen korduvalt öelnud, et küsimus ei ole selles ühes puus. Küsimus on tegelikult selles 1399 kännus, mida me juba võime siin kokku lugeda. See on see viimane, 1400s. See on see, millest tegelikult räägime. Mõtteviisist. Sellest, kuidas seda projekti on juhitud," ütles Vakra täna puu juures.

Ta kritiseeris linnavõimu selle eest, et linn ei ole jõudnud puu kaitsjatega kokkuleppele.

"Keskkonnakomisjonis lepiti kokku, et komisjon, mille me palusime linnavalitsusel kokku kutsuda, ei tegeleks mitte ainult olemasoleva situatsiooniga siin, vaid praegu on Tallinnas kehtimas tuhatkond puuraiumisluba. Need on kõik puud, mida on võimalik päästa. Meie soov on, et kõik olemasolevad raieload vaadataks üle, kas nad on põhjendatud või mitte," ütles Vakra.