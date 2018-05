DELFI VIDEO | Uus tervise- ja tööminister Riina Sikkut on uutest ideedest pungil: parandamist vajab ravikindlustus- ja hooldesüsteem

Täna nimetas president Kersti Kaljulaid ametisse uue riigihalduse ministri Janek Mäggi ning tervise- ja tööministri Riina Sikkuti. Viimane ütles intervjuus Delfile, et kuigi tema kohanemine tuleb järsk, siis tal on mitmed parandusettepanekud ravikindlustussüsteemile juba plaanis.

"Veel kümme päeva tagasi nägin end eksperdina, teemad, mille eest senini seisin on küll sisuliselt samad, aga arvestades, et avalik huvi on väga suur, siis see järgmise paari kuu kohanemine tuleb väga järsk," sõnas Sikkut oma ootamatu ametisse määramise kohta. "Töötunnid lähevad pikemaks ja ilmselt stressitase tõuseb, kuid muus osas võib jääda kõik samaks," sõnas Sikkut.

Küsimusele, mis on uue ministri esimesed prioriteedid kostis Sikkut, et tööd ning mõtteid on väga palju. Tema plaanid puudutavad suuremat hulka inimesi, kui mingeid väikseid ümberkorraldusi juba olemasolevates teenustes.

"Näiteks ravikindlustuskaitse analüüs, meil on inimesed, kellel on ravikindlustus ja meil on inimesed, kelle ravikindlustus on lünklik ja selles osassaame kindlasti asja parandada. Kavatsen analüüsi põhjal minna ettepanekutega minna valitsusesse," rääkis Sikkut.