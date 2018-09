DELFI VIDEO | Usuteadlane Ringo Ringvee paavsti visiidist: eestlase usuleiguses on oma iva küll

Tiit Blaat Fotograaf-videoreporter Marianne Ubaleht reporter-toimetaja RUS

Usuteadlane ja siseministeeriumi usuasjade nõunik Ringo Ringvee leidis, et eestlastel on usku ohtralt, aga selle väljendumine on iseasi.