DELFI VIDEO: Urve Palo allkirjastab Soomes andmete vaba liikumise leppe: esimesi tulemusi võib näha sügisel

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo andis Delfile Soome lahel õõtsuval laeval intervjuu, milles märkis, kirjutab täna Soomes alla leppele, mille järgi hakkavad Eesti ja Soome ettevõtted ja organisatsioonid omavahel andmeid vahetama. Selleks peavad kokkuleppele aga jõudma ka organisatsioonid, näiteks Eesti politsei Soome politseiga.

Palo rääkis esmalt, et Soome visiidile kaasa sõitnud enam kui 40 ettevõtjal on usutavasti eeltöö juba tehtud ja Soomes lepitakse eelneva töö tulemused lõplikult kokku.

Täna toimuval äriseminaril räägib Palo enda sõnul koos Soome väliskaubandus- ja arenguministriga IT-arengutest kahe riigi vahel. Hiljem allkirjastatakse ka lepe, mille järgi hakatakse kahe riigi vahel andmete vahetamiseks arendama x-teed. “Ma arvan, et see on ajalooline hetk, sellepärast et riigi sees küll juba andmed liiguvad ja kodanikud saavad kõiksugu e-teenustele ligi, kuid kahe riigi vahel sellist koostööd veel ei ole,” selgitas Palo.

Minister märkis, et andmete vaba liikumine kahe riigi vahel hoiab kokku kõvasti aega ja raha nii kodanikel kui ka ettevõtjatel. Valmisolek selliseks andmete liikumiseks on plaani järgi olemas juba alates aprillist, kuid kokku peavad omavahel andmete liikumise osas leppima ka ettevõtted ja organisatsioonid, näiteks Eesti ja Soome äriregister, maksuamet ja politsei.

Esimesi tulemusi loodetakse ses vallas näha sel sügisel.