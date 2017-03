DELFI VIDEO: Urmas Reinsalu suhetest valitsuses: tegime täna hommikul Andres Anveltiga selfie, ei ole siin mingit kanakitkumist

Viimaste otsuste valguses paistab, et Urmas Reinsalu, Andres Anvelt ning nende juhitavad ministeeriumid loobivad võidu kaikaid vastaspoole kodaratesse, Reinsalu sellega ei nõustu. Samuti ei pea ta IRLi positsiooni madala reitingu taustal nõrgaks.

Valitsuse pressikonverentsi järel meenutas Delfi justiitsminister Urmas Reinsalule (IRL), et viimastel päevadel on palju räägitud lahkhelidest valitsuses. Kuidas ikkagi justiitsministeeriumi, siseministeeriumi ning muidugi ka ministrite suhted on? Reinsalu muigas. "Täna hommikul ma nägin Andrest (Anvelt - toim) ja me tegime koos selfie! Lõbusasti oma pinginaabriga. Nii et ei ole siin mingisugust isikute vahelist kanakitkumist!"

Kui siseministeerium leiab, et sisekaitseakadeemia peaks pealinna jääma, siis justiitsministeeriumi idee kohaselt peaks kool kolima piirilinna Narva. Kas leitakse kompromiss või jääb ühe ministeeriumi tahe peale? "Eestil on oma julgeolekuhuvid ning julgeolekuhuvi on ka Ida-Virumaal kohaoleku suurendamine," viitas Reinsalu, et kolimine oleks mõistlik. "Arvestades Venemaa mõjutustegevust, tuleb neid aspekte kindlasti arvestada ja küllap me lähiajal otsusele jõuame."

Reinsalu jäi oma seisukohale kindlaks ka küsimuses, mis puudutab seda, kas kodanikud saaks edaspidi otse riigikohtu poole pöörduda. Ta rääkis, et jutt ei käi täiendavate õiguste või kontori loomisest – riigikohus olla ka ise oma otsuses öelnud ja möönnud seda õigust ning Reinsalu meelest oleks mõistlik, et ka põhiseadusliku järelvalve reeglid oleks sellekohaselt paika pandud.

Loe veel

IRLi toetus on viimasel ajal madal. Viimaste uuringutulemuste kohaselt on IRLi toetus napid seitse protsenti, mis on lähedal valimiskünnisele. Isegi Keskerakonna seest on tulnud signaale, et Reinsalu üritab erinevate algatustega avalikkuse tähelepanu saada ning IRLi mainetki tõsta.

Reinsalu toonitas, et IRL on tugev partei, mil rida erinevaid algatusi. Ta jõudis neist rääkides isegi vabaduse küsimuseni. "Õigusriigis vabaduse tagamine on üks oluline teema. Sellega seoses – ma ei taandaks kõike päevapoliitikale."

Täpsustava küsimuse peale, mis on ikkagi konkreetsed plaanid IRLi reitingu tõstmiseks ning marginaliseerumise vältimiseks, kostis Reinsalu, et IRLil on hetkel kanda valitsuses suur vastutus. "Et ei tehtaks asju, mis pole mõistlikud ja tehakse asju, mis on mõistlikud."