DELFI VIDEO | Urmas Reinsalu: mul on kahju, et koalitsioonipartnerid pidid selgitusi jagama, aga koalitsiooni tervis on nüüd parem

Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL) ütles pärast tema vastu tehtud umbusaldushääletuse läbikukkumist, et tal on kahju, et tema väljaütlemise pärast on koalitsioonikaaslased pidanud jagama selgitusi ja seisukohti kujundama. Ta usub, et pärast hääletust on koalitsiooni tervis jälle parem.

"Ma tahan öelda, et mul on hea meel - siiralt, mitte kuidagi ironiseerides -, et ma sain seda parlamendi platvormi kasutada ära selleks, et rõhutada oma seisukohti. Ma usun, et kui ühiskonnas tekib tundlikul teemal pingeolukord, siis kindlasti peab olema üks debatiplatvorm. Ja täna oli see legitiimne debatiplatvorm parlamendi kõnesaal," ütles Reinsalu pärast umbusaldusavalduse läbikukkumist.

"Kuulasin tähelepanelikult ja siiralt neid küsimusi. Õige oli, et neid küsimusi oli vägagi erinevatel teemadel. Tõsi on ka see, et umbusaldusavaldajad ise umbusaldusavalduse tekstis ütlesid, et nad ei suutnud tegelikes minu tegevuse pattuderegistris kokku leppida, kuna seisukohad on erinevad. Aga ma püüdsin oma sõnavõtus erinevate poliitiliste jõudude probleeme markeerida," märkis Reinsalu.

Justiitsminister möönis, et usalduskrediit võib poliitikas mingil hetkel otsa saada. "Usaldus on ju tunde küsimus ja tunded rajanevad isiklikel arusaamadel, laiematel väärtustel. Kindlasti ma loodaks, et meil on ühiskonnas hetk, kus me saame liikuda vähem pingevabalt nende küsimuste arutamise juurde, mis puudutavad seda, kes tegelikult võiks lavastada vabariigi presidendi aastapäeva vastuvõttu."

Küsimusele, milline saab olema koalitsiooni tervis, vastas Reinsalu, et see on pärast hääletust parem. "Iseenesest oli mul kahju, et tekkis collateral damage, kus koalitsioonipartnerid pidid jagama selgitusi ja kujundama seisukohti. Ja selle üle oli mul siiralt kahju. Tahaksin loota, et pärast seda hääletust on see tervis psühholoogilises mõttes parem," lausus ta.

"Riigi arengu mõttes on olulised need koalitsioonid, mis töötavad ja mis on võimelised otsuseid langetama. See on tagatis, et riigis ei oleks seisakut. Üks ainus asi, mida sellele koalitsioonile pole ette heidetud, on see, et see koalitsioon pole mingeid muutusi esile kutsunud. Iseküsimus on, millised on need vastureaktsioonid," lisas Reinsalu.

Ta kinnitas, et on saanud kõva õppetunni.

Opositsiooni tänane umbusaldusavaldus justiitsminister Urmas Reinsalu vastu kukkus läbi. Umbusalduse poolt oli 46 riigikogu liiget, ülejäänud ei hääletanud. Hääletuse läbi minemiseks oleks vaja olnud 51 häält.