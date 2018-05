DELFI VIDEO | Urmas Reinsalu: Junckeri jutt on täiesti loll, eelmisel sajandil uputati kommunismi tõttu maakera verre

„Selline mõttekäik on täiesti kohatu, vasakpoolsetele iseloomulik. Mida Marx tegelikult kirjutas – igasugune perekonna eitus, igasugune eraomandi eitus, igasugune rahvuslik eitus, igasugune religioosne eitus. Mul on hea meel, et IRL võttis just Marxi 200ndal sünniaastapäeval vastu uuendatud põhimõtted,” rääkis Reinsalu.

„Juncker osutab sellele haavale, mida meie oleme püüdnud kokku liita, just need, kes raudse eesriide taga kannatasid. Ma ei usu, et neil kes täna kipsbüstide all Marxi ülistavad, on õigus, et kommunistid lihtsalt viisid valesti Marxi õpetust ellu,” lõpetas Reinsalu.