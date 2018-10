DELFI VIDEO | Üks söökla, kaks suurt asutust. Superministeeriumi töötajad söövad tudengite toidu ära

Lõunapausi saabudes hakkab Tallinnas viite ministeeriumi ühendava kõrghoone ümbrus kihama. Keskpäev viib paljude sammud ministeeriumist välja, "värsket õhku hingama," nagu selgitas üks ministeeriumi ametnik. Paljud neist jõuavad kõrvalmaja keldrisse, Tallinna Tehnikakõrgkooli sööklasse, oma lõunat sööma.

Probleem aga - kuidas ära mahutada kahe rahvarohke asutuse tühjad kõhud ühte keldrisse? Ette on heidetud, et ministeeriumi töötajad ummistavad söökla. "Pidevad ministeeriumi töötajad tekitavad nii pika järjekorra, et õpilased ja õppejõud ei jõua loengutesse õigeks ajaks," avaldati Delfile anonüümselt pahameelt.

Reedel tõdes söökla töötaja Delfi reporterile ministeeriumi ametnike kohta: "nemad siin söövadki kogu toidu ära."

Üks ametnikest ütles Delfile, et neid käib kõrgkooli sööklas palju "siis kui vahetunde ei ole ja üliõpilased ei ole ära," tegi ta pausi ja rõhutas "ummistanud seda". Tema soovitas sööma minna kell pool üks, teine ministeeriumis töötav daam aga poole kaheteistkümnest.

Miks eelistavad ministeeriumi töötajad Tallinna Tehnikakõrgkooli sööklas käia oma maja asemel? Sellest juba lähemalt videos.

Aga et saaks ka silmaga võrrelda, kus mõnusam süüa oleks, siis võib võrrelda kahte kohvikut fotodelt. Üks on nooblim, teine populaarsem.

Fotod TTK kohvikust Amps.

Fotod ministeeriumi kohvikust.