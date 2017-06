DELFI VIDEO: Tulevane minister Jaak Aab tahab osa riigiasutusi Tallinnast välja viia

Uueks riigihalduse ministri kandidaadiks valitud Jaak Aab rääkis Delfile, et kindlasti tuleb ära kaotada maavalitsused ja osa riigiasutusi tuleb viia Tallinnast välja.

Korbi lahkumise kohta ütles Jaak Aab, et tal on sellest kahju, kuid ta peab seda riigimehelikuks sammuks. "Mihhail Korb tegi väga head tööd," sõnas ta.

Aab tõdes, et riigihalduse ministri kandidaadiks saamine oli talle üllatus. Ta selgitas Delfile, et palus erakonnal kaaluda erinevaid kandidaate, aga lõpuks jäi tema ainukeseks valituks. "Mul on teadmine selles valdkonnas ja poliitiline kogemus ka," põhjendab Aab, miks just tema kasuks valiti.

Tulevikuplaanide kohta rääkis Aab, et tahab lõpule viia haldusreformi, millele lisatakse nüüd see, et omavalitsused saavad võimu juurde. "Maavalitsused kaovad ära," selgitas Aab. "Nende rollid lähevad siis riigiametitele või omavalitsustele just, kes siis saavad piirkonna arengut paremini otsustada.

"Lisaks tahame ka riigiasutusi linnast välja viia," lausus Aab, ja tõdes, et see pole just lihtne teema. "Ministeeriumitega vaielda on alati suhteliselt keeruline, aga see on oluline samm, kui me tahame, et meie piirkondades ikka tõmbekeskused jäävad elama."