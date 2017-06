DELFI VIDEO | Tsahkna: ma ei kavatse liituda ühegi erakonnaga, iseseisva riigikogu liikmena saan ka oma põhimõtete eest seista

Riigikogu liige Margus Tsahkna ütles, et ei näe IRL-is oma tulevikku. "Ma ei tunne, et IRL esindaks seda maailmavaadet ja arusaama ühiskonnast, mida mina endas kannan".

"See, kuidas IRL edasi läheb, on uute juhtide otsustada. Ühist tulevikku ma ei näe, meie teed lähevad eri suundades," kommenteeris endine kaitseminister Delfile enda lahkumist erakonnast.

Tsahkna sõnul küpses tema otsus juba sellest hetkest kui nägi, et erakonna esimehena ei ole saa ta muuta erakonda avatumaks ja kaasaegsemaks. "Kõik läheb samamoodi edasi, selle tõestuseks on järjekordsete majasuuruste plakatite kampaania".

Teiste inimeste kaasa kutsumisega Tsahkna enda sõnul tegelenud ei ole. "Ei välista, et inimesi tuleb veel akna alla istuma ja mitte üksnes IRL-ist. Mina aga sellega ei tegele, teen oma otsuseid ise. Kohalikel valimistel ma kindlasti ei kandideeri, 2019. aasta riigikogu valimiste osas elu näitab. Ma ei kavatse liituda ühegi erakonnaga, iseseisva riigikogu liikmena saan ka oma põhimõtete eest seista."

Tsahkna väidab, et ta ei olnud solvunud end taas riigikogu liikme kohalt leides ja ministrikohast ilma jäädes. "Erakonna esimeheks otsustasin ise mitte kandideerida. Küsimus on selles, kas erakond on avatud ja kaasaegne, kas ta kõnetab noori ja naisi, kas vaatab pikalt tulevikku või tegeletakse ametikohtade jagamisega. Kui tõin Kaia Iva esimese naisena üle pikkade aastate esimese naisena valitsusse, tekitas see palju kriitikat erakonna sees ka tänaste juhtide poolt. Mina tahan, et naised oleksid rohkem poliitikas ning et ka noored oleksid kaasatud," sõnas Tsahkna.

Küsimusele, kui vastutustundlik on tema ja Mihkelsoni lahkumine vahetult enne Eesti EL-i eesistumise algust, vastas Tsahkna, et tema pärast koalitsioon kindlasti ei lagune. "Toetan neid algatusi, mis on targad ja tähtsad. Demokraatlikus ühiskonnas on küll alati võimalik, et valitsus ei püsi, kuid keset eesistumist ei ole kindlasti Eestile kasulik valitsuse vahetus. Enne KOV valimisi on palju pingeid erinevates erakondades. Suuri muudatusi mina mõjutada ei saa".