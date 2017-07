DELFI VIDEO | Toomi meelemuutus Keskerakonna kasuks lõi kiilu soojadesse suhetesse Savisaarega

Yana Toom muutis üleöö meelt ning teatas täna, et ei tee kohalikel valimistel eraldi nimekirja ja kandideerib Keskerakonna nimekirjas.

"Mina olen see inimene, kes... ma ei karda muuta meelt siis, kui ma tunnen, et seda on vaja teha. Ma saan aru, et see polnud meeltmööda minu kaaslastele, minu kaasmõtlejatele, aga kõik, mida ma teen, ma üritan teha mitte minnes iseendaga vastuollu," selgitas Toom oma otsuse tagamaid Delfile.

Yana Toom rääkis enne meelemuutusest teatamist ka Edgar Savisaarega, kes oleks loodava nimekirja üks esinumbritest. Mõistagi polnud Toomi meelemuutus Savisaarele meeltmööda. "Ma kujutan ette, et lähinädalatel vähemalt meil mingisugust suhet temaga ei ole. Aga ta on väga tark inimene ja ta on pragmaatik. Nii et loodetavasti kunagi me istume temaga maha, arutame asju ja saame üksteisest hästi aru.

Nii Olga Ivanova kui ka Oudekki Loone olid pressikonverentsil silmanähtavalt löödud olekuga. Kuidas erakonnasisese pettumusega edasi minna? "Räägime, räägime, arutame asja. See on tegelikult normaalne. Poliitik on selline elukutse, kus pettumusi tuleb päris palju ette. Ma loodan, et nii Oudekki kui ka Olgaga leiame ühise keele, sest tegelikult on meil teatud mõttes ühine vereringe."

Loe veel

Toom tunnistas, et praegu on erakonnas emotsioonid laes. "Poliitikutena peame nendest üle saama, ühiselt pingutama. Ma usun, et oleme selleks võimelised: Olga kahtlemata pole, Oudekki, mina ka pole selline nõrgukene, kes läheb nurka hakkab nutma: "Enam ma sinuga ei räägi". See on välistatud," ütles Toom.

Loe pressikonverentsil räägitust lähemalt Delfi blogist!