DELFI VIDEO | Tiit Vähi on praegusel ajal uhke maksumaksja

Kaks korda Eesti peaminister olnud Tiit Vähi on viimased 20 aastat olnud aktiivne ettevõtja, kelle päevad on tegemisi täis. Ta tunneb uhkust selle üle, et erinevalt teistest kolleegidest-ekspeaministritest pole ta mitte maksurahast elaja, vaid on ise suur maksumaksja.

"Tervis korras, hea töö pakub rõõmu, eile käisin golfi mängimas, elan nagu normaalne inimene," rääkis Vähi sellest, kuidas tal praegu läheb. Ta rääkis, et jagab end töö ja pere vahel, aga töötab endiselt päris palju. "Olen vanaduspensionär, kuid võibolla erinevalt oma kolleegidest olen suur maksumaksja nii füüsilise isikuna kui oma ettevõtetega. Teised mu kolleegid-peaministrid on eelarve tarbijad, mina olen eelarve maksja," rääkis Vähi. "Olen uhke sellepärast, et olen suur maksumaksja, nii isiklikult kui ettevõtete kaudu," rääkis Vähi. Ta ütles, et tal oli põnev elu sotsialismiajal, üleminekuajal, poliitikas ja ettevõtjana. "Mul on väga hea perekond. Mind toetab minu naine, minu lapsed, lapselapsed. Hiljuti käisid minu juures, võtsin ka endale vaba päeva. Kõik elu küljed on minu jaoks praegu positiivsed ja rõõmu lisavad," ütles Vähi. Erinevalt Mart Laarist pole tal kavatsust veel mälestusi kirja panema hakata. Ta ütles, et töötab praegu tuleviku jaoks ega tegele nostalgitsemisega. "Mul ei ole aega. Olen aktiivne inimene," rääkis Vähi. Seotud lood: DELFI VIDEO | Rõõmsa näoga ringi käimine tõi Juhan Partsile ilusa päevituse

DELFI VIDEO NARVAST: Kriitikanooli loobiti nii tööpuuduse kui ka ministrite kohta, kõige karmimad sõnad sai aga president Ta leidis, et memuaarid peaksid olema ausad, mitte enesekiitmine. Ta leidis, et kirjutada võiks neid koos kellegi erapooletuga, muidu üksi laua taha istudes tuleb ainult enesekiitus. Vähi käis reedel Stenbocki majas, kuhu olid kutsutud kõik taasiseseisvumisaja Eesti peaministrid, sest sinna pandi üles kõigi Eesti kunagiste peaministrite fotosein.