DELFI VIDEO | Tervise- ja tööminister: püsime terved, siis on vähem vaja haigustega tegeleda, arendame oskuseid, siis saab paremini töötuseriski maandada

Sikkut rääkis, et olemasolevate logodega asjad kasutatakse lõpuni ära ja edasi minnakse minimaalsete kuludega. Rõhk ei olnud tänasel kohtumisel mitte kuludel, vaid sisu muutusel.

"Tahame ühiskonnas läbivalt tegeleda ennetusega nii tervise kui töö puhul. Püsime terved, siis on vähem vaja haigustega tegeleda. Arendame oskuseid, täiendame ennast, püsime tööl, siis saab paremini töötuseriski maandada," ütles Sikkut.

Kui esialgu kavandati nimevahetuse hinnaks 865 000 eurot, siis täna langetatud otsuse järgi tuleb maksumuseks vaid 350 000 eurot. Sikkut ütles, et suur hinnaerinevus tuli sellest, et esialgu anti kiirhinnang.

"Avalikkuselt tuleb kogu aeg sõnum, et muutke sisu, siis muutub ka nimi. Tegelikult mõlema organisatsiooni puhul need rõhuasetused ja sisu on juba muutunud. Töötukassa nime vahetus oli peaministri laual ka juba 2014. aastal.

Viimase nelja aasta jooksul on töötukassa nii palju muutunud, nii palju on uusi tegevusi tekkinud, karjäärinõustamist tehakse juba seitsmendast klassist lastele, et see ei ole enam ainult töötutega tegelev organisatsioon. Ta ütles, et nimevahetus käib sisu muutusega kaasas.