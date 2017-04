Täna keskpäeval Peterburist bussiga tulnud turistid rääkisid, et eilne terrorirünnak Peterburi metroos tekitas neis hirmu. Luiza nimeline turist oli eile just enne rünnakut rünnaku asukohaks olnud metroopeatusesse sisenemas.

"Mõtlesin, et on väga hea, et olime veel üleval ja mitte all," ütles Luiza.

Turistide emotsioone vaata ülalolevast videost.